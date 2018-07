„Ta tulistas teda kätte!“ ütles pisaratega võitlev neiu, kui uurisin, mis on juhtunud. See oli laupäeva hommikul vahetult pärast seda, kui ajalehetoimetustesse oli jõudnud teade: Vabaduse väljaku lähedal tulistati. Sündmuskohale jõudes avanes järgmine vaatepilt: ala oli lintidega piiratud, selle sees ja ümber oli politseinikke kui sipelgaid. Alasse jäänud kõnnitee oli suletud ja tuli minna üle tee.

Peale uudishimulike ja fotograafide tammusid seal tühjade pilkudega neiud. Nad ei osanud olla, ei teadnud, kuhu minna, mida vaadata ja kuidas hingata. Vaid mõne aja eest nägid nad lähedalt tulistamist.

Üks neist ahmis kümneid minuteid järjest lühikeste sõõmudega nuuksudes õhku. Ei pea olema spetsialist, et mõista – tal on paanikahoog. „Politsei ütles, et kui me ära läheme, oleme kahtlustatavad kuriteole kaasa aitamises,“ Põhjendas nende sealviibimist kõrval seisnud neiu. Teades, et ta ei tohi mitte midagi öelda, purskas ta keelust hoolimata hommikuste sündmuste kirjelduse endast välja. Korrakaitsjad seisid teisel pool teed.

Tunnistajad olid paigale sunnitud ähvarduse ja mitte inimliku toega. Nad olid jäetud juhuslike möödakäijate hooleks, kes nutvat inimest nähes loomulikult küsivad: „Mis juhtus?“