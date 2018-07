Tasuta maakondliku ühistranspordi jõustumiseks paremat aega ei ole: suveürituste reportaažide kõrval täitusid nädalavahetusel uudisteportaalid põhjalike ülevaadetega, kes ja kus saab alates eilsest nautida priisõitu, ning juhistega, kust hankida ja kuidas valideerida ühiskaarti. Kaamera ette sattunud bussisõitjad rõõmustavad õigusega – nii mõnelegi tuli üllatusena, et 1. juulist piletitasu enam ei küsita. Suurim rõõm kuulub arvatavasti aga majandus- ja taristuminister Kadri Simsonile, kelle valimiskampaanias need sõitjad võib-olla endalegi teadvustamata osalevad.

Erilist peavalu ei tohiks Simsonile valmistada needki neli maakonda, kus tasuta ei saa sõita 20–60aastased. Kuna enamikus maakondades kehtib avalikel liinidel priisõit kõigile, võib ennustada jätkuvat survet neile neljale maakonnale, et nad seda eeskuju järgiksid. Kriitikute jutt saab laiema kõlapinna alles siis, kui piisavalt palju inimesi tunneb, et teenusele kulutatavad miljonid pole seda väärt: kui väljumiste graafik püsib liiga hõre, peatus pole vahepeal piisavalt lähedale nihkunud või mõni liin on pidevalt ülerahvastatud. Suurelt panustanud minister peab sellisteks tagasilöökideks ja maksumaksja võimalikeks täiendavateks kulutusteks valmis olema.

Teine suur lubadus, mis võib Keskerakonnale ja väiksematele koalitsioonipartneritele valimiste eel suure häda kaela tuua, on seotud tulumaksureformiga. Kuna 36 000 inimest kasutab suuremat maksuvaba tulu määra kui nende aastane sissetulek lubab, on umbes sama palju neid, kes saavad järgmisel aastal tuludeklaratsiooniga tutvudes teada, kui palju tuleb riigile tagasi maksta. Kahtlemata on neidki, kelle jaoks tuleb selline nõue üllatusena. Aeg näitab, kas sellele järgneb sarnane valitsuse vastu suunatud pahameel nagu reformi tõttu sissetulekutes kaotanud 25 000 töötava pensionäri puhul.

Valitsuse kiituseks tuleb öelda, et suurte reformide läbiviimisel ei löödud araks. Kuna seda tehti aga selgelt kiirustades ja ekspertidest kriitikuid ei kuulatud, on teatud vigade parandus arvatavasti vältimatu. Keskerakond võib rapsimist põhjendada valitsuskogemuse puudumisega, ent millega vabandavad ennast välja koalitsioonipartnerid?