Nii see tervis tuleb! Eriti kui arvesse võtta seda, et alates juulikuust tõmbame kopsudesse hoopis puhtamat õhku kui varem. Küsite, kuidas nii? Eks ikka seetõttu, et Eestimaa teedel vuravad rõõmsalt ringi tasuta maakonnaliinid ning kuna keskkonnakahjuritest autod seisavad seetõttu garaažides jõude, ongi meie õhk kopsudele hellem.

Eestimaa suvi on ikka mõnus. Astud varahommikul koduuksest välja, tõmbad kopsud kargusest tiinet õhku täis ning kui visuaalne vaatlus lubab arvata, et naabrid pole suvise peoõhtu käigus õuele ühtegi Lätist ostetud odava alkoholi pudelit katki kukutanud, võib paljaste koibadega minna kastemärga muru paitama.

Võib-olla sai nüüd pisut vägivaldselt utreeritud, aga eelmisel nädalal Eesti Päevalehele intervjuud andes tõi majandus- ja taristuminister Kadri Simson ühe tasuta bussitransporti toetava argumendina välja just keskkonnateadlikkuse. Varem pole seda kaarti vist lauale visatud. Kuudepikkuse saaga jooksul on juba reegliks saanud, et iga kord, kui skeptikud avastavad, et tasuta maakondliku transpordiga kaasnev kullahunnik on pigem päikese käes helkiv kiviklibu, avastab minister uue kullaterakese.

Ah, lõppude lõpuks pajatab minus ju puhtavereline kadeduseuss. Tasuta lõunaid pole olemas või kui on, siis pärast hakkab kõht suure tõenäosusega valutama. Kuna mul pole just liiga tihti tarvis mööda Eestimaad ringi sõita, muutub minusuguste jaoks maakondlik ühistransport hoopis kallimaks, sest kust mujalt see tasuta transport ikka tuleb kui meie kõigi ühisest karmanist.

Aga kui millegi eest on juba makstud, siis tahaks sellest ikka osa ka saada. Hakkasin nädalavahetusel suure hooga uurima, kuidas oleks mul võimalik ilma kukrut kergendamata Tallinnast sõita oma sünnikohta Põhja-Viljandimaale. Nojah, siin tekib muidugi järgmine kitsaskoht, sest Harjumaa on üks neljast maakonnast, kus 20–62aastased peavad pileti eest maksma – sedapuhku siis individuaalselt enda pileti eest, mitte kollektiivselt kõigi eest, nagu eespool välja tõin.

Ja üleüldse, kas tasuta maakondliku transpordi üks üllamaid eesmärke ei pidanud olema see, et inimesed saaksid maal elada ja kaugemalt töökohti otsida? Kuidas 20–62aastaste piletihinna säilitamisest siis üleüldse mingit kasu peaks olema? Selle tagant ei paista küll välja muu, kui tarkusetera „targem annab järele“. Ilmselt oli maakondlikel ühistranspordikeskustel lihtsam midagi ära teha, kui ministriga vaielda.

Ruhnust saagu üliühiskond?

Aga nüüd kaldusime sihist kõrvale. Eesmärk oli jõuda siiski Põhja-Viljandimaale. Nagu just selgus, on Harjumaalt väljapääsemiseks tarvis siiski pisut maksta. Järvamaal läheb õnneks juba hõlpsamalt. Ja kui buss juba Imaveres peatub, siis sealt mõni kilomeeter astuda on juba puhas lust. Kui hüpoteetilisest matkast kokkuvõtteid teha, siis raha tuleb küll pisut välja käia ja aega kulub kõvasti, aga vähemalt kaasneb hea enesetunne: oled säästnud ning organismile muidugi kõvasti füüsilist aktiivsust andnud.

Pidev liikumises olemise vajadus on üleüldse uuema aja nähe. Kas ka pahe, seda on raske hinnata, aga kui lugeda veidi värskemaid kui sajanditaguseid meenutusi toonasest eluolust, oli täitsa võimalik päevad õhtusse veeretada ilma, et üleüldse oleks kunagi teada saanud, kas lähima linnakese taga on veel midagi või saab seal maailm otsa.

Õnneks on Eestis sellist elustiili pakkuvaid piirkondi veel säilinud. Võtame näiteks Ruhnu, kuhu ja kust pääsemine oli mõnel päeval lausa võimatu ja on tavaolukorras meeldivalt keeruline. Võib-olla polegi aastaid kestnud ruhnlaste laevajamad Eesti riigi fopaa, vaid hoopis kaval plaan. Võib-olla peaks iga ruhnlane avalikes kirjades osalemise asemel mõtlema hetkeks, mille poolest on just tema andekas ja eriline. Jätame Noa laeva müüdi kõrvale, aga hilisemast ajaloost on teada nii mõnigi eksperiment, kus suletud territooriumile on üritatud koondada mingite omaduste poolest erilisi inimesi, et nad saaksid segavast pööblist eemal rahulikult üliühiskonnaks areneda.