Kui kunagi murdsid Res Publica äraostmatud läbi loosungiga „Paneme rongaisad maksma“, siis praegu soovib justiitsminister Urmas Reinsalu hoopis leevendada elatise maksmise korda rongavanemate heaks. Justiitsministeerium soovib elatisraha miinimumsummat alandada seniselt poolelt miinimumpalgalt 250 eurolt poole elatusmiinimumini ehk 84 euroni. Näiteks 2015. aastal oli üle 8000 elatisvõlgniku oma lastele jätnud tasumata üle 14 miljoni euro. Kuigi lapsel on ema kui isa, siis tihti jääb lapse eest hoolitsemine ühe vanema kanda, samas lasub vastutus mõlemal vanemal. Enamikul juhtudel on elatisvõlgnikeks mehed ning lapsed jäävad ema kasvatada. Kohtusse satuvad need, kelle elatisraha võlg on juba liiga suureks kasvanud. See vähendab kindlasti tasumise motivatsiooni, millest kohtud räägivad. Tänase probleemi teravik peaks olema suunatud sellele, kuidas panna vanem kohe elatisraha tasuma. Eelnõu koostajatel pole õige arutleda selle üle, et kui mees lahkub kodust uue pere juurde, siis tekivad tal uued kohustused uute laste kasvatamisel ning praegune kohustus maksta ühele lapsele pool miinimumpalka pole paljulapselistele isadele enam võimalik. Oma majanduslikku seisu tuleb adekvaatselt hinnata enne uue pere juurde ruttamist.

Elu aga näitab, et ka väga jõukad vanemad valetavad oma sissetuleku olematuks, et jätta elatisraha maksmata. Teiseks jääb segaseks, mis on uue regulatsiooni korral jõukus? Milline vanem peab maksma suuremat elatisraha: kas see, kes saab 1500 eurot palka ega oma kinnisvara või vanem, kes näitab paberil, et saab miinimumpalka, kuid tal on kinnistud vanalinnas?

Palju on kõneldud sellest, et elatisraha on küll välja mõistetud, aga kohtuotsust ei suudeta ellu viia. Kohtutäiturid laiutavad käsi: ametlikult polevat inimestel sissetulekuid. Justiitsminister Reinsalu pole suutnud sellise käitumise vastu leida mingit rohtu. Ennekõike on küsimus selles, et Reinsalu peab oma ministeeriumi haldusala tööle panema, et vastu võetud kohtuotsused ka ellu viidaks. Uus eelnõu vähendab kindlasti laste toimetulekut, kuid on küsitav, kas ka kohtute koormust. Praegune elatisraha ei ole suur ning selle alandamine ei vähenda elatisraha võlgnike arvu.