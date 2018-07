Eesootava nädala ilm tuleb riigi ilmateenistuse andmetel umbes selline, nagu tavaline Eesti suvi ikka. Õhutemperatuur püsib 20 kraadi ringis, kuid aeg-ajalt kimbutavad meid vihmahood. Nädala teises pooles peaks sadu lakkama.

Esmaspäevaks ja teisipäevaks jääme Valgevene kohal pöörleva ja aeglaselt nõrgeneva ning seejärel itta eemalduva madalrõhuala põhjaserva. Samal ajal on Skandinaavia ja Soome kohal kõrgrõhuala, mis hoiab ilma Lääne-Eestis kuiva.



Esmaspäeva öö on olulise sajuta, päeval sajab Lõuna- Eestis, kohati ka Ida-Eestis hoovihma. Põhja ja kirdetuul on jätkuvalt tugev, puhangud ulatuvad saartel ja rannikul jätkuvalt 18 m/s, alles pärastlõunal tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel 9.. 13, päeval 16..19, Kagu-Eestis sajupilvede all 14°C.

Esmaspäev (kuvatõmmis: ilmateenistus.ee)

Teisipäeval sajab Lõuna- ja Ida-Eestis vihma ja kohati on sadu tugev. Põhjakaare tuul on mandril nõrk, rannikul mõõdukas. Õhutemperatuur on öösiti 10..15, päeval Ida-Eestis 13..17, Lääne-Eestis 19..23°C.

Teisipäev (kuvatõmmis: ilmateenistus.ee)

Kolmapäeval madalrõhuala mõju vähehaaval nõrgeneb ning loode poolt suureneb kõrgrõhuala mõju. Öösel sajab veel kohati hoovihma, päev tuleb juba olulise sajuta. Puhub mõõdukas põhjakaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 8..13, saartel ja loode-Eestis kuni 15, päeval 17..23°C.