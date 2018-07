Hetkel veel TLT-d juhtiv Enno Tamm avalikustas Ärilehele, et tema palgaks linnale kuuluvas äriühingus on 5500 eurot kuus (66 000 eurot aastas). Kui arvestada, et TLT uus juht Deniss Boroditš hakkab saama vähemalt sama põhipalka, mis Tamm, kasvab uue juhi sissetulek hoobilt kolmandiku võrra.

Teisipäeval selgus, et Tallinna Linnatranspordi AS-i uueks juhiks saab reformierakondlasest riigikogu liige Deniss Boroditš. TLT AS nõukogu esimehe Kalle Klandorfi sõnul tegi kandidaatide sobivust vaaginud komisjon otsuse peale põhjalikku kaalumist ning Deniss Boroditši kasuks kallutas valiku tema eelnev kogemus visioonijulgust ja pingetaluvust nõudvatel ametikohtadel.

„Vastab tõele, et osalesin TLT juhatus esimehe konkursil. Sain äsja teada, et komisjon teeb TLT nõukogule ettepaneku nimetada mind juhatus esimeheks. Seega ootan nõukogu otsust ning nõukogu poolt kinnitamine eeldab minu riigikogust lahkumist. Olen selleks valmis. Mis puutub Tallinna volikogusse, siis hetkel on minu mandaat peatatud. Kas ma selle taastan või mitte näitab aeg. Nõukogu positiivse otsuse korral kavatsen pühenduda täielikult oma uuele tööle, sest see on minu prioriteet“ kommenteeris Deniss Boroditš.