Tänane tugev tuul on Järvamaal omajagu pahandust teinud. Paides kukkus puu sõiduautole peale, Koigi külas kukkusid elektriliinid maha ja Väike-Kareda külas oleks puu peaaegu elumaja peale kukkunud.

Järva vallas Väike-Kareda külas oli puu elumaja kõrval ohtlikult murdunud ja kuna oli reaalne oht, et see võib maja peale kukkuda, helistas pererahvas häirekeskusesse. Samal ajal, kui Koeru päästjad olid sündmuskohale jõudnud ja olukorraga tutvusid, murdus puu ning kukkus maja katusele. Imekombel ei teinud see aga erilist kahju. Pärast seda kutsuti sinna juba mehed, kes tegelevad ohtlikute puude langetamisega.

Riiklik ilmateenistus on tugeva tuule eest hoiatanud. Põhja- ja kirdetuul on täna väga tugev, sisemaal iiliti 15-17, rannikul ja saartel 18-20 m/s.