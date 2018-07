Kaks sõpra einestavad restoranis. Ühe taldrikul on veisefilee lõigud, teisel munaroog.

"Kuidas sa võid küll süüa niisugust asja, mis oli kunagi looma suus ja paksult ilaga koos," põlastab omletisööja.

"See pole midagi. Sa mõtle parem, millisest kohast kana need munad välja laskis..."