Politsei palub kaasliiklejate abi selgitamaks välja 01.07.2018.a. kella 05.00-12.00 vahel Tartus, Ülikooli tänav 6 hoovis juhtunud liiklusõnnetuse täpsemaid asjaolusid.

Pühapäeval kella 12.40 ajal teatati, et Tartus, Ülikooli tänav 6 ja 6a hoovis hommikulajavahemikus kella 5-st kuni 12-ni pargitud sõidukile Honda CR-V on külge sõidetud, muljutud on parempoolne taganurk.

Kõigil, kes juhtusid kirjeldatud sündmust pealt nägema või oskavad anda muud abistavat infot, mis aitaks selgitada juhtunu asjaolusid, palutakse sellest teada anda politsei telefonil 730 8814, 612 3000 või e-mailil louna.ate@list.politsei.ee