Ülemaailmselt korraldatakse 30. juunil asteroidipäeva juba kolmandat aastat. 1908. aastal samal kuupäeval kukkus Ida-Siberis asuvasse Tunguusi taigasse meteoriit. Asteroidipäeva eemärk on tuua teema inimestele lähemale ja külvata rohkem teadlikkust ka nende hulgas, kel seni ei ole oma maiste tegemiste kõrval olnud mahti ega tahtmist end kosmosemuredega kurssi viia. Sel päeval sai igas maailmanurgas vaadata internetis kaks ööpäeva kestvat otseülekannet, kus võtsid sõna kosmoseteadlased, astronoomid, astronaudid ja ka tuntud muusikud Peter Gabriel ja Sarah Brightman ja ansambel Queeni kitarristina tuntud Brian May, kes on muuseas ka astrofüüsik.

„Dinosaurused ei näinud asteroidi tulemas, aga mis on meie vabandus?“ kõlab Tallinna Tähetorni kinosaalis peetud stand-up konverentsil lause, mis viitab 66 miljonit aastat tagasi juhtunud katastroofile, kui Maale kukkus suur asteroid ja hävitas lisaks dinosaurustele veel paljud liigid.Kas ja kuidas tajuvad 21. sajandil elavad inimesed sarnast ohtu? Osa ei tea sellest midagi, osa peab seda ulmeks, osa mõtleb sel teemal kaasa ja vast kõige väiksem osa valutab võimaliku ohu pärast südant. Eestis esimest korda peetud asteroidipäevale tuli kokku paarkümmend inimest. Enamjaolt need, kes südant valutavad ja kaasa soovivad mõelda.

Eestis esimest korda peetud asteroidipäeval rõhutati, et asteroidide varajane avastamine ja plaan, kuidas inimesi ja kogu inimkonda kaitsta, kui üks neist purustavatest tähekildudest peaks Maale kukkuma, on äärmiselt oluline. Korduvalt kõlas ka mõte, et kõike hävitava katastroofi korral on inimkonna ainukeseks pääseteeks põgeneda Marsile.

„Inimene peab oma suurimaks vaenlaseks teist inimest, aga oht võib tulla hoopis kosmosest,“ ütles Mario Mars. Muuhulgas märkis ta, et kogu Maad hävitava katastroofi korral peaksime juba praegu hakkama mõtlema võimalusele toimetada inimesed planeedile Marss. „Olen ka oma lastele rääkinud, et meie tulevik on kosmoses.“

Volke lisab, et see võib täna tunduda ulmelisena, aga ka eelmistele, aurumasinate ajastul elanud põlvkondadele oleks tundunud ulmelisena, kui keegi oleks öelnud, et tulevikus saavad inimesed suhelda peos olevate seadmetega nagu see praegu ju on.„Ka koomiksikangelane Asterix ütleb, et me ei karda vaenlasi, oleme ainult mures selle pärast, et taevas alla ei kuku,“ lausub Volke muheledes.

Asteroidipäeval kõlas selle peale ka õigustatud skeptiline küsimus, kas me ei peaks kõigepealt ikka Maaga seotud probleemidega tegelema ja neid lahendama, enne kui kosmoseprobleemide üle pead vaevama hakkame.

Konverentsil tõdeti aga, et kuna kosmos on end juba ise meteoriitide kujul meie juurde lennutanud, oleks naiivne selle koha pealt silmad sulgeda. Ka mitte Eestis, kus on avastatud ja uuritud seitset meteoriidiplahvatuse jälge. Seda on palju rohkem kui naaberriikides.

„Kui oleme kõige hullemaks valmis, siis seda tavaliselt ei juhtu. Või kui juhtub, siis see ei saa meid nii tugevalt tabada, kui oleme selleks valmistunud,“ toob Mars välja veel ühe põhjuse, miks on vaja kosmoseohu teemadel rääkida.