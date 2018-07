"Ühel aastal pakkus sõbranna, et pane võrksukad jalga," ütleb Borati trikoos Pets, mille peale lõhkistes võrksukkades ringi kepslev Gert lisab, et põhimõtteliselt soovitati neil end täiesti alasti võtta. Just nemad on Hard Rock Laagri kõige värvikamad ja paljastavamad tegelased.

"Panin võrksukad jalga, aga turvamehed ei lasknud sisse. Pidin strateegilisse piirkonda panema vahtralehe, nagu Gerdil on," viitab Pets. Vahtralehest on asi muidugi kaugel, Gert on võrksukkade sisse pannud lihtsalt peotäie muru, mis fantaasiale palju ruumi ei jäta.

Vahtralehega pääses Pets tookord ka festivalialale. "Jõudsin peaaegu lava juurde, aga siis turvamehed ütlesid, et pean ikka tagasi telklasse minema." Gert on aga juba paar aastat sama kostüümiga ikkagi sisse pääsenud. "Me tegime alguse lahti," sõnab Pets, et turvamehed on nende hullumeelsete ideedega leppinud.