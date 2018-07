„Ühel aastal pakkus sõbranna, et pane võrksukad jalga,“ ütleb Borati trikoos Pets, mille peale lõhkistes võrksukkades ringi kepslev Gert lisab, et põhimõtteliselt soovitati neil end alasti võtta. Just nemad on Hard Rock Laagri kõige värvikamad ja paljastavamad tegelased. „Panin võrksukad jalga, aga turvamehed ei lasknud sisse. Pidin strateegilisse piirkonda panema vahtralehe, nagu Gerdil on,“ viitab Pets. Vahtralehest on asi muidugi kaugel, Gert on võrksukkade sisse pannud lihtsalt peotäie muru, mis fantaasiale palju ruumi ei jäta. Vahtralehega pääses Pets tookord ka festivalialale. „Jõudsin peaaegu lava juurde, aga siis ütlesid turvamehed, et pean ikka tagasi telklasse minema.“ Gert on aga juba paar aastat sama kostüümiga sisse pääsenud. „Me tegime alguse lahti,“ sõnab Pets, et turvamehed on nende hullumeelsete ideedega leppinud.

Nüüd on Petsil seljas Borati trikoo, mis on tema sõnul väga mugav. „Oleks vaid ilm veidi soojem, peenis tõmbab kokku sellise külmaga.“ Kui uurin, kas nad siis teisi riideid kaasa ei võtnudki, vastavad Gert ja Pets, et neil on igaks juhuks ka tagid kaasas.

„Ma olen juba kaks aastat järjest seda trikood kandnud, mis on päris nõme,“ lausub Pets, et tahaks igal aastal ikkagi uue kostüümiga festivalile tulla. Järgmisel aastal lubab ta taas üllatada.. Pilkupüüdvate rõivastega kaasneb ka tähelepanu, mis Petsile ja Gerdile väga ei meeldi. Suurem osa üritusest möödub neil inimestega pilti tehes ja nende jutuvadinat kuulates. „Imelik, et inimesed lähevad sellise asja peale pöördesse, las me tunneme ennast vabalt. Miks nad peavad ärrituma või pilti tegema. See ei ole ebatavaline, kõik teevad ju seda,“ räägib Pets, et silmapaistvates kostüümides inimesi on Hard Rock Laagris teisigi. Paljastavates riietes suudavad nad endi sõnul olla seni, kuni uni tuleb ja magama minnakse. Külm neid ei häiri. „Gert võiks kogu aeg võrksukkades ringi panna,“ arvab Pets. Kuigi trikoo ja sukad leidsid esimest korda kasutust alles mõni aasta tagasi, on Pets Hard Rock Laagris käinud juba kaheksa aastat ning Gert algusest peale, mõni aasta on siiski ka vahele jäänud.