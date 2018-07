Rahvas on oma otsuse teinud. Kaks kuud olen kirjutanud oma igavast koopaelust Norras, wannabe glamuurist ning tähesärast, tunnetest ja tegemistest läbi naeru ning pisarate. Nüüd on mu katseaeg läbi. Ma ainult plaksutan käsi, sest Õhtuleht avalikustas mu lugejate numbrid ning nõustus pikendama teie peavalu tähtajatult. Minu jaoks on see "fännide" arv üsna suur. Aga võib olla toimetus kiidab lolli ja loll kargab. Ja see tola olen mina. Ma kirjutan oma blogi edasi. Ikkagi ju ekspert mitte milleski, aga nõu ja abi oskab anda igas vallas. See, et seda lugeda viitsite, on juba teie enda probleem. Baari-Madise blogi jätkub!

Eesti Blogiauhindade gala: Anu Saagim (Martin Ahven)

Kurat küll, ma ei saanud isegi kutset mitte. Kes küll käisid EBA 2018 (Eesti Blogiauhinnad) udupeenel gaalal?

Galeriist vaadates selgus, et kuulsustest oli kohal kõigi wannabede ema Anu Saagim ja teisi inimesi ma ei tundnud. Täpsustan, teisi inimesi ei pandud galeriisse üles. Täpselt nagu Kroonika auhindade peol, kus iga aasta on õhtujuhiks Krista Lensin. Kindlasti oleks saanud ka galeriisse. Pilte sirvides, tundus Salme Kultuurikeskus, kus tänavusi melelahutusauhindu jagati pooltühi ja kohti küll, kuhu oleksin saanud maha potsatada. Aga ju siis ma olen nii tundmatu nimi või alles kutsikas huntide keskel, et mind ei pandud isegi tähele. Raisk, mulle ei mahu pähe, et mind välja jäeti ka sellest EBA trallist.