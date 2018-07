MÄLUMÄNG | Kas suudad ära arvata, mis numbrid on nende kuulsate filmide pealkirjadest puudu?

"Härra lipnik, miks on nii, et relva saab lahti võtta ja kokku panna, aga inimest ei saa?"

"Vastan. Kujutage ette, reamees Peterson, et te olete ennast koost lahti võtnud ja magama heitnud, ja siis antakse häire. Te hakkate ennast kokku panema ja vahetate pea ning tagumiku ära. Mis on tagajärg? Müts ei mahu pähe, kraenööp ei lähe kinni. Kõik karjuvad rünnakul hurraa, aga mida teete teie?"