Hiiumaal poodi pidav Evelin Ilves paljastab oma uusimas Toidutare kolumnis, kuidas ühe lihtsa, ent ausalt pikalt keedetud kondipuljongi näol on tegemist tõelise supertoiduga, mis ravib keha ja taastab ilu.

"Vanad toiduvalmistamise ja -säilitamise meetodid on taas ellu ärkamas. Mõnest on lausa üleilmne moehitt sündinud," nendib Evelin.

Ta lisab: "Pean silmas hapendamist ehk fermenteerimist ja pikalt keedetud kondipuljongit. Mõlematest on viimastel aastatel mitmeid piibellikke teoseid ilmunud, nii põhjalikke ja ülistavaid tekste, justkui oleks nooruse eliksiir lõpuks avastatud. Ja ses ongi tõetera täitsa olemas.

Paljud meist on lapseea viirustest taastunud vanaema keedetud kanasupiga. Täna teab moodne teadus, et kana peeneist luudest on kõige kiiremini võimalik korralik kogus mineraale välja keeta, mis aga aitab haigusest laastatud organismil vedelike ja mineraalide tasakaalu uuesti tagasi tuua. Just selle pärast tunnemegi end peale kausikese korraliku puljongiga kanasuppi tuntavalt paremini."

