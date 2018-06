Tööle võeti keda aga sai ning see viis järgmise probleemini: juhtide värbamisega mindi liiale ning neist tuli hakata lahti saama, et kulutusi kokku hoida.

Oma kirja tagamaade kohta märgib Sapidel, et ta tahab näidata, mis Go Busis tegelikult toimub. Kui uudistes räägiti, et ettevõte suleb Tallinn-Tartu liini tiheda konkurendi tõttu, siis tegelik põhjus laius suures miinuses, mida see liin omanikele tootis. „Go Bus alustas Tallinn-Tartu liiniga 1. novembril 2017 aastal. Selleks päevaks polnud neil veel piisavalt bussijuhte ning alguse sai suur värbamiskampaania ning juhtide ülemeelitamine. Esmapilgul paistis kõik suhteliselt normaalne ning talutav, probleemidele püüti lahendusi leida ning juhtidele teatati, et see kõik on alguse asi,“ kirjutab Spaidel.

„Meediasse paisatud lugu, et Go Bus lõpetab Tallinn-Tartu liini tiheda konkurentsi tõttu, ei vastanud tõele. Tegelik põhjus oli selles, et puudus piisav reklaam, mis rahvast sõitma meelitaks. Sõitjate arv oli 0 –10,“ ütleb endine Go Busi bussijuht.

Bussijuhte teavitati liini kinni panemisest loetud tunnid enne uudise avalikustamisest meedias.

„Kuna kõigile ei olnud enam piisavalt tööd anda, alustati kampaaniat, et, kes lahkub omal soovil, sellel on võimalus kunagi ka samasse ettevõttesse tagasi pöörduda,“ kirjeldab Spaidel ettevõtte lahenduskäiku. „See puudutas ainult neid juhte, kel oli sõlmitud tööleping. Enamustele sõlmiti ikkagi ju käsundusleping, mis jätab mulje, et ettevõttel oli juba ette teada, mis sellest liinist saab või saama hakkab ning mis vabastab neid ka suuremast maksukoormusest ja materiaalsest kohustusest töötaja ees.“

Enamus bussijuhte lasi ennast koondada ning väiksem osa lahkus Spaideli sõnul ise.

„Kuna uue töö leidmine pole alati kergemate killast, siis loomulikult tundsin huvi ka enda koha pärast. Kontorist kinnitati, et olen neile vajalik ja minu koht jääb alles, et kas pannakse teise liini peale või siis kasutatakse tellimusvedudel,“ kirjeldab bussijuht sündmuste edasist käiku. „Olin selle uudisega rahul, kuigi oli kahju teistest juhtidest, kes selle lühikese 8 kuuga muutusid perekonna liikmeteks.“

Spaideli jaoks muutus olukord 21. juunil, kui kell 19.45 pidi ta Tallinnast Tartu poole suunduma. „Buss oli välja müüdud ning kui keegi jäi tulemata, siis sain nende koha uuesti välja müüa. Nii juhtus ka minuga. Mul jäi tulemata paar inimest ning nende kohad müüsin välja veidi enne väljumist. Kuid tekkis olukord ühe vanaprouaga, kes väitis ennast olevat 90aastane,“ kirjutab bussijuht. „Kuigi buss oli täis, soovis vanaproua oma pagasi ikkagi bussi võtta. Minu kui bussijuhi kohus on mõelda aga ka teiste reisijate mugavuse ning sõidu ohutuse peale. Ütlesin prouale, et kõik, mis üles peakohal olevasse riiulisse ära ei mahu tuleb panna pagasi ruumi, sain vastuse, et tal on seal pott supiga, lõikelilled veega.“

Näidanud vanaprouale vabapagasiruumi, kuhu mahuksid kõik tema asja, sealhulgas tema kandekäru, tahtis ta ikkagi asjad bussi võtta. Selleks ajaks oli bussi väljumine hilinenud 2 minutit ning Spaidel käis välja teise lahenduse. „Kuna pean püsima graafikus, otsustasin, et vanaproua jääb järgmist bussi ootama, mis väljub 20.45. Ulatasin talle tema pileti raha tagasi ning leppisin kokku järgmise bussijuhiga, et ta võtab proua peale kuna tema väljumisel on rohkem ruumi.“

Tehtud otsusest teavitas Spaidel ka Tallinna logistikut, et tema kohta võib tulla kaebus, andes selle kohta ühtlasi kohe seletusi. Õhtul uuris Spaidel veel teise juhi käest, kas proua sai oma kompsudega ilusti bussile. Seda kolleeg ka kinnitas.

Seejärel helistas Spaidel ka logistikule, kes ütles, et nii tema kui ka teda saatnud juht, kes nägi seda sündmust pealt, peavad kirjutama seletuskirja järgmisel päeval tagasi Tallinna jõudes.

„Seletused sai kirjutatud ning päev möödus rahulikult, kuni aga selgus, et 27.06–30.06 toimuma pidanud Tallinn-Saksamaa-Tallinn tellimusveole, kuhu mind sooviti, aga kuhu mind ei lubata 21.06.2018 toimunud juhtumi pärast,“ kirjeldab bussijuht. Otsus tema sõnul tehti enne seda, kui ülemused olid tutvunud tema ja teda saatnud juhi seletustega.

„Õhtul juba kodus olles, kirjutas mulle töökaaslane, et kas mind lasti lahti või muud sellist? Kui küsisin, et miks ta nii arvab, siis teavitas ta mind, et minu graafiku järgsed päevad pakuti teistele juhtidele.“

Segaduses Spaidel küsis kinnitus logistikult, kes seda ka tegi ja lisas, et ülemus helistab järgmisel päeval. Kõne tuli ja selle sõnum tabas Spaidelit kui välk selgest taevast: „Minu töösuhe lõpetati just selle sama juhtumi pärast.“

Põhjuseks toodi asjaolu, et ta oli inimese bussist maha jätnud. „Kui endamisi mõtlen, kas oluline on ühe inimese nõudmisele järgi anda, et temalt sõiduraha kätte saada ning teiste reisijate, kes on samuti pileti ostnud, heaolu ja turvalisus ohtu seada, siis antud juhul jääb GO Bussist täpselt niisugune tunne, et ta vilistab reisijate ohutuse peale ning loeb ainult see palju keegi sisse toob.“

Tööandja: bussijuhi peale on korduvalt kaevatud

Go Busi juhatuse esimehe Andrei Mändla sõnul ei vallandatud bussijuhti viisil nagu ta enda kirjas kirjeldas. „Jaan Spaidel ei töötanud Go Busis, vaid osutas oma isikliku firma kaudu Go Busile bussijuhi teenust ning esitas selle eest arveid,“ ütles Mändla Õhtulehele.

„Go Bus otsustas loobuda Jaan Spaideli teenustest bussijuhina, kuna loos kirjeldatud juhtum oli lühikese aja jooksul juba teine kaebus sama bussijuhi aadressil. Go Bus peab oluliseks, et juhtide teeninduskultuur oleks võimalikult kõrgel tasemel ning korduvate rikkumiste puhul oleme sunnitud vastavalt reageerima.“

Ühtlasi eitab Mändla väidet, nagu oleks 21. juunil kella 19.45 Tallinn-Tartu buss välja müüdud. „Nii Go Busi dispetšeri kui ka teiste bussis viibinud inimese sõnul oli bussis veel vabu kohti, kuhu saanuks reisijaid paigutada.“