Häirekeskus sai teate tulekahjust Kiviõlis Mäealuse teel kell 16.25 ning sündmuspaiga jõudnud päästjate sõnul on angaar lausleekides maha põlenud. Päästeamet palub lähikonnas viibivatel inimestel hoida uksed-aknad suletuna ning vältida piirkonnas liikumist.

Päästeameti info järgi asusid angaaris naftasaaduste mahutid, gaasiballoonid ja kaks raudteevedurit. „Sündmuskohal on olukord raskendatud tugeva tuule tõttu, samuti on raskusi veega, kuna veevõtukohad asuvad kaugel ja elektriga. Tuli on levinud raudteeliipriteni, mis angaari kõrval asuvad,“ ütles Ida päästeameti pressiesindaja Ksenia Vihrina. „Suits on naftasaadustest. Meil ei ole praegu ekspertiisi, mis suitsuga täpselt tegemist on.“