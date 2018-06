"Alguses tibas natukene vihma nagu festivalidel kombeks, mis tekitas hirmu, et äkki hakkab padukat tulema - kõik ujub ja autod jäävad kinni," räägib Hard Rock Laagri peakorraldaja Kaido Haavandi. Väiksele vihmasabinale vaatamata möödus festivali esimene päev siiski edukalt.

Ilm läks hiljem selgeks ja ka kõik bändid jõudsid õigel ajal kohale. "Peaesineja Lacuna Coil kõlas väga hästi ja enne seda tooks esile ka I Am Morbidi, mis oli minu jaoks väga kõva elamus," sõnab Kaido.

Küll aga ütles laupäevase peaesineja Parkway Drive'i mänedžer reede südaöö ajal, et nemad lendude muutumise tõttu HRL-i esinema ei jõua. "Nii kiiresti ei õnnestunud meil asendusesinejat siia panna, aga festivali võlu on muidugi see, et bände on rohkem kui üks. Keskööl esineb Parkway Drive'i asemel Crowbar, enne neid on pealaval Ajattara ning väiksemal laval lõpetab 23.00 Talbot."

Vaata videost, kuidas Kaido olukorra lahendas ning kas HRL-i ajaloos on ka varem taolisi olukordi ette tulnud.