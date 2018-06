Riigikogulane Jaak Madison leiab, et Eestis baseeruva suursaadiku James Melville tagasiastumist ei tuleks üle paisutada, kuna tegu tavapärase nähtusega. „Suursaadik hr Melville on kindlasti andnud suure panuse kahe riigi vahelistesse suhetesse, kuid ei tasu unustada, et ametisse nimetati ta Obama juhtimisel. Nüüdseks on ametis president Trump uue administratsiooniga ja väga selgelt erineva poliitilise sihiga,“ märkis Madison sotsiaalmeedias.

Riigikogulase sõnul räägiti juba aasta tagasi uuest võimalikust suursaadikust, kelleks oli Eesti juurtega Edward Masso, kuid protsess jäi venima. „Valge Maja tühistas 24. mail tema nominatsiooni ja võime vaid arvata, et mis põhjustel,“ kirjutas Madison.

„Kui lähtuda kõlakatest, kuulujuttudest, siis olevat põhjuseks olnud Eesti ametnike vastuseis. Seega on veidi kentsakas lugeda meedia suursuguseid lugusid, kuna suursaadikute vahetus on tavapärane protsess. Pigem võime vaid oletada, kas tagasiastumine võis olla tingitud asjaolust, et kohe peagi oleks nagunii nimetatud ametisse uus suursaadik.“