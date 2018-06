Poliitik Raimond Kaljulaid avaldas oma Instagrami kontol video, kuidas lasi oma käe peale tätoveerida varese peaga mehe, kes sõidab jalgrattaga, mille korvis on koer.

Raimond räägib, et tätoveeringu tegi Eili Lepik, kes on varem valmistanud ka illustratsioone. “Mina ütlesin oma idee ja tema mõtles välja kujunduse. Tahtsin, et tätoveering oleks huvitava disainiga ja personaalne, seega Eili oli kindlasti õige valik.”

🚲🚲🚲 @eililepik A post shared by Raimond Kaljulaid (@raimondkaljulaid) on Jun 29, 2018 at 9:12am PDT

Kriitikat teistelt, et tätoveeringud poliitikul on ebaeetilised, Kaljulaid ei pelga. “Väga konservatiivsed inimesed vaatavad mind küllalt suure umbusuga juba pikemat aega,” naerab ta. “Tätoveeringuid tehes ma tunnen, et samastun enda põlvkonnaga.”

Raimond Kaljulaid nõustub täielikult väitega, et kui oled kord tätoveeringu teinud, siis ei saa enam pidama ja soovid teha üha uusi. "Võib täitsa juhtuda, et lähen uuesti.” Poliitik räägib, et mõtles kaua enne kui lasi oma kehale joonistada. “Kui ma oleks seda teinud umbes 20 aastasena, siis täna arvaksin suure tõenäosusega, et see on tobe.”

Tegu ei olnud mehe jaoks esimese tätoveeringuga. “Parema käe randmel on Picasso rahutuvi, mis on tänapäevasem interpretatsioon.” Raimond avaldab, et ka tema tüdruksõbral on samasugune tätoveering. “Samasuguste tätoveeringute tegemine pole üldse nii hirmus, kui arvatakse,” naerab ta.