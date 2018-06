"Ma arvan, et meil läks väga hästi. Pubiku tagasiside oli suurepärane," räägib Signs of Executioni laulja Meriliis Ojamäe. Tema omapäraks on madal hääl, mida ei suuda teha isegi mõned mehed.

Hard Rock Laagris teisel päeval üles astunud bändi lauljatar jäi ka ise oma etteastega rahule. "Väga metsik oli," meenutab Ojamäe.

Meriliis sõnab, et oli üpris noor, kui häält harjutama hakkas. "Avastasin selle nii, et YouTube'is on videod pealkirjaga "How to Scream"." Teda inspireeris sellist häält harjutama ka ansambli System of a Down lugu "Chop Suey".