Mullu oma suhtega avalikkuse ette tulnud näitlejatar Grete Klein ja produtsent Ergo Kuld on leivad ühte kappi pannud ning end uues ühises elamises sisse seadnud, vahendab Kroonika.

Grete ja Ergo on Kroonika Kodu-erile rääkinud, et tõesti nad kolisid kokku, kuid ei saa linnaosa avaldada. "Kuna minu elukaaslane on teenager'ite iidol ja kui nad saaksid teada, kus ta elab, läheks me elu põrguks," viskab Ergo

nalja.

Grete on varem Õhtulehele rääkinud, et väikesed fännid on talle helistanud ja ka tema koduukse taga käinud.