"Kui kohe ei alusta, siis hiljem ei mõika!" hüüab lavalt teist bändi sissejuhatav ja end Triikrauaks kutsuv mees, mille peale rahvas möirgab naerda. Sel hetkel jõuab mulle kohale, kuhu olen sattunud. Vana-Vigalas toimuv Hard Rock Laager (HRL) on tõeline maiuspala Eesti raskemuusikasõpradele, kuhu jõuan pärast 10 aastat planeerimist ka ise. Kuna meie reis venis oodatust pikemaks, siis avabändi ma ei näinud. Oma aja võttis ka ümbruskonnaga tutvumine - festival toimub maalapil, kus on suur põld pealava jaoks, mille ette mahuvad fännid hüppama, kui ka suurte puudega ümbritsetud ning seetõttu süngema atmosfääriga park, kuhu on püsti pandud väiksem lava. HRL-i jaoks muidugi ideaalne. Kolmanda bändi ajaks hakkab taevas juba selginema - sellise röökimise peale lööks igaühel olemise selgeks. Tundub, et ka ilmataadil. Laval on näomaalingutega mehed, kes kutsuvad end Bestiaks. Tundub, nagu vaataks keskaegset KISS-i. Laulja on laval paljajalu ning tal on seljas maani seelik, mille peal on mitu kihti nartse.

Märkan esireas umbes 13aastast tüdrukut, kelle kartulikarva lühikesed lokkis juuksed on pandud pea peale patsi. Oma heleda topi, musta narmastega seeliku ning lilleliste ketsidega kargab ta lava ees ennastunustavalt, visates aeg-ajalt heakskiitvalt näppu. Lapsi on festivalil nooremaidki. On tore teada, et peale on kasvamas ka uus hevipõlvkond.

Rahva seas liikudes märkan, et keegi ei püüa millegi negatiivsega tähelepanu. Kõik räägivad omavahel rahulikult juttu, keegi ei räuska ega nori tüli. Isegi, kui õllesid on hinge all juba liiga palju ja ühe koha peal seismine ei tule enam välja, aitavad teised külalised neil taas tasakaalu leida. Ka kontsertide ajal näen rahvast hingest kaasa elamas, mitte telefoniga filmimas. Siia festivalile tullakse elamust saama ja nautima, mitte selleks, et hiljem kõike oma sotsiaalmeedias jagada. Seetõttu tunnen end lausa imelikult, kui vahepeal paar videoklippi töö jaoks filmin. "Joo ära, ma ei saa muidu hüpata!" Põhjus, miks ma ei ole varem Hard Rock Laagrisse jõudnud, on tegelikult tobe -neil aastatel, kui oleksin soovinud tulla, ei ole ma omale ühtegi kaaslast leidnud. Küll aga taipasin, et festivalile võib tulla ka üksi, kui nautisin Kosmikute kontserti. Kui minu pilgud kohtusid publiku seas teiste inimestega, ei vaadatud mind eestlasele kombeks oleva põlastava pilguga, vaid mulle naeratati, justkui oleksin oma. Minu kõrval seisev habetunud mees oli oma hääle reede hilisõhtuks juba täiesti ära karjunud. Tegelikult võib see ka olla ära joodud, sest vahepeal võtab ta lonksu oma pläskust, kus sees Vana Tallinn. Selle tõttu ei ole ma kindel, kas kuulsin õigesti, kui ta küsis, kas olen pühapäeva öösel vaba ning ütles, et otsib mu järgmisel päeval kindlasti üles. Mina teda igatahes rohkem ei näinud. Veel näitas ta mulle tõelise uhkustundega kitarrimedikat, mille sai I Am Morbidi kontserdi ajal. Kui soovisin mõne kontserdi ajal ettepoole saada, ei olnud ka see probleemiks. Inimesed lubasid teistel enda kõrvalt läbi pugeda, ilma et oleks solvangute ja porisemisega üle valatud. Mina küsisin veel enda taga seisvalt seltskonnalt, ega ma kellelgi ees ei ole, mille peale kõik raputasid naerusuiselt pead. Paar lugu hiljem andis kõrvalseisev rokimees mulle oma pooliku õlletopsi, öeldes "Joo ära, ma ei saa muidu hüpata!".