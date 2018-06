Retrobestil jäi silma, et Hardi Volmeri jalg on lahases, kuid sellegipoolest hullutas mees oma bändiga SInger Vinger vapralt publikut.

Hardi Volmer räägib, et öö enne Tartus toimunud Alo Mattiiseni mälestuskontserti toimus küllaltki kentsakas juhtum. “Kukkusin oma bändibussist, kui hakkasin välja hüppama - ei vaadanud vanust, vasak jalg takerdus ja parema põlve peal maandus minu 100 kilo,” jääb ta toimunut kirjeldades humoorikaks.

“Olen sealt bussist välja karanud igasugustes seisundites tuhandeid kordi,” naerab Hardi. “Tulime Vilniusest, olime praktiliselt terve päeva sõitnud, jalad kanged ja nii see juhtuski. Õnneks on luud terved ning midagi katki ei ole, aga mul on tõsine põrutus ja veri on põlves,” muutub Hardi Vormer tõsisemaks.

“Aga nüüd jalg paraneb jõudsalt. Pean tarkade tohtrite juurde minema, kes ütlevad, kuidas edasi, aga vast paar nädalat tuleb nüüd kannatada selle lahasega.”

Kuigi õnnetus juhtus hiljaaegu ja jalale võiks puhkust anda ja esinemised ära jätta, siis Hardi arvab, et nii tõsine õnnetus siiski ei olnud. “Kui ma ei keksi, siis on ju kõik hästi. Seista ma saan ja see ei põhjusta kannatusi, saab esineda küll."