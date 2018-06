Eestis baseeruv USA suursaadik James D. Melville Jr. teatas reedel, et astub ametist tagasi, tuues põhjuseks presidendi Donald Trumpi vastuolulised avaldused NATO ja Euroopa liitlaste aadressil. Ilmneb aga, et diplomaadi samm on äratanud välismaalastes Eesti vastu huvi: nõnda võib väita vähemalt Google Trendsi graafikuid vaadeleses.

Google Trendsi andmetest loeb välja, et seoses Melville'iga hakati Ameerika Ühendriikides Google'i internetiotsingusüsteemi sisestama sõna "Eesti" tavapärasest rohkem meie aja järgi kell neli öösel. Siis tehti 28 sellekohast internetiotsingut. Sellest alates kasvas internetiotsingute arv kuni kella üheksani hommikul hüppeliselt. Kell üheksa hommikul otsis Eesti kohta infot sada ameeriklast.

Kella kümneks hommikul otsingute arv veidi langes, kuid tund aega hiljem olid otsingud taas tõusuteel: siis sisestas "Eesti" otsingumootorisse 89 inimest.