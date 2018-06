Politseinikud pidasid 34-aastase mehe kinni, kes toimetatakse kesklinna jaoskonda ning 26-aastane mees toimetati kiirabiga haiglasse. Hetkel on sündmuskoht osaliselt piiratud ja politseinikud koguvad tõendeid. Tulirelvast lasknud mehel on kehtiv relvaluba.

Laupäeva hommikul toimus Tallinnas Pärnu maanteel asuva baari Cafe VS juures tulistamine.

Politsei on sulgenud liikluseks lõigu Pärnu maanteel Reval Cafest Vabaduse väljakuni, läbi pääseb vaid ühistransport. Tegeletakse hülsi otsimisega.

Juhtumi täpsemad asjaolud selguvad kriminaalmenetluse käigus, mida menetleb Põhja prefektuuri kesklinna politseijaoskond.

Pealtnägija: nägin, kuidas tulistati

"Ta sihtis relvaga kätte," rääkis Õhtulehele paanikahoos naine hingeldades.

Noor neiu rääkis, et olid ühes sõpradega veetnud VS kohvikus aega. Sellest välja astudes ja seltskonnaga mööda teed kõndides nägid nad, et kellegi vahel tekkis kaklus. Üks mees läinud auto juurde ja haaranud sealt relva.