Laupäeva hommikul toimus Tallinnas Pärnu maanteel asuva baari Cafe VS juures tulistamine. Oleg Sõnajalg kinnitas Õhtulehele, et tulirelva kasutajaks oli tema poeg Taavi Sõnajalg. "Ei ole kursis, mis juhtuda võis. Tean vaid niipalju, et teda oli rünnatud ja ta oli enesekaitseks kasutanud enda seaduslikku relva," ütles Sõnajalg.

Kella 9.15 ajal toimus Pärnu maanteel asuva baari ees tulirelvast laskmine. Esialgsetel andmetel oli kaklus kahe mehe vahel, mille käigus haaras 34-aastane mees oma sõiduautost relva ning tulistas 26-aastast meest kätte.

Politseinikud pidasid 34-aastase Taavi Sõnajala kinni, kes toimetati kesklinna jaoskonda, ning 26-aastane mees toimetati kiirabiga haiglasse. Hetkel on sündmuskoht osaliselt piiratud ja politseinikud koguvad tõendeid, sealhulgas hülsi otsimisega. Politsei on välja öelnud, et tulirelvast lasknud mehel on olemas kehtiv relvaluba.