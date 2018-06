USA suursaadik Eestis James D. Melville Jr. teatas reedel oma sotsiaalmeediakontol, et astub ametist tagasi. Põhjusena tõi ta esile USA presidendi Donald Trumpi vastuolulised avaldused NATO ja Euroopa liitlaste aadressil, vahendab ERRi uudisportaal.

"Välisteenistuse ametniku DNA-sse on programmeeritud toetada poliitikat ning meid koolitatakse algusest peale, et kui saabub hetk, mil seda ei ole enam võimalik teha, eriti olles juhtival kohal, on auväärne samm tagasi astuda. Olles teeninud kuut presidenti ja 11 välisministrit, ei arvanud ma eales, et ka mina jõuan selle hetkeni," kirjutas Melville oma teates.

Foreign Policy andmetel üllatas diplomaadi teade mitmeid tema USA välisministeeriumi ametnikest kolleege, kes kirjeldasid Melville'i professionaalina, kes ei olnud kodumaisel sisepoliitikal lasknud end kunagi oma töös segada.