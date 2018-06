Reedel 29. juunil kella 10.55 ajal toimus liiklusõnnetus Pärnumaal Kangru külas Tallinn-Pärnu-Ikla maantee 105. kilomeetril, kus 55aastane mees sõitis sõiduautoga Honda CR-V tagant otsa ees peatunud sõiduautole Ford Galaxy, mida juhtis 30aastane mees. Saadud löögist paiskus Ford omakorda tagant otsa ees peatunud kaubikule Mercedes Benz Sprinter, mida juhtis 32aastane mees. Honda juht ja Fordi juht ning Fordis kaasreisijana viibinud üheaastane poiss toimetati Pärnu haiglasse kontrolli. Liiklusõnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Politsei annab teada, et Lõuna prefektuuri valduses on üks leitud sõiduk: valge 2007. aasta Peugeot Partner. Sõiduk kannab numbrimärki 334MKK.

Laekus teade ka ühest ärandatud sõidukist. Selleks on must 2008. aasta Mercedes-Benz R320 CDI 4Matic. Sõiduki registreerimistunnus on 016BXJ.