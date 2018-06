Tallinnas Magistrali keskuses eskalaatorisse juukseidpidi kinni jäänud juhtumi kohta on Tehnilise Järelevalve Amet alustanud uurimist.

Tallinna kiirabi peaarsti Raul Adlase sõnul kukkus teisipäeval joobetunnustega 49 aastane naine eskalaatoril ja jäi juukseidpidi sinna kinni. Päästjate abiga naine vabastatui ja saadeti haiglasse. Tehnilise Järelevalve Ameti tööstusohutuse teenistuse juhataja Ingrid Teinemaa sõnul on amet algatanud menetluse. Magistrali keskuses toimunud õnnetuse asjaolude väljaselgitamiseks Keskuses on neli eskalaatorit kõrvuti. Eskalaatoritel on nõutud märgistus ning stopnupud mõlematel tasanditel - all ja üleval, igal eskalaatoril. Praegu teadaolevalt oli tegemist õnnetusjuhtumiga, kus inimene komistas ja kukkus ning jäi juustega eskalaatori vahele, märkis Teinemaa. Eskalaatori tehnilise seisukorra eest vastutab seadme omanik. Juhul kui kasutaja kaotab eskalaatoril tasakaalu ja see ei ole põhjustatud seadme tehnilisest rikkest, siis on tegemist õnnetusjuhtumiga, lisas Teinemaa.