Tartu linnavolikogu otsustas anda jalgpalliklubile Welco kolmekümneks aastaks hoonestusõiguse Eesti Rahva Muuseumi ning Raadi mõisa ja pargi läheduses asuvatele Muuseumi tee 3 ja 7 kinnistutele kunstmurukattega jalgpalliväljaku ja tribüünihoone ning avaliku parkla rajamiseks.

Hoonestusõiguse seadmine on avalikes huvides, kuna Tartus ei ole piisavalt võimalusi jalgpalli harrastada ning uue kunstmuruväljaku rajamine parandab linna laste ja noorte treenimisvõimalusi.

Kokku on hoonestusõigusega koormatava ala suurus üle 21 tuhande ruutmeetri. Hoonestusõiguse tasu on Muuseumi tee 7 kinnistul 7400 eurot ning Muuseumi tee 3 kinnistul 5600 eurot aastas, kuid klubi Welco on tasust vabastatud, kui jalgpallikompleks ja parkla rajatakse hiljemalt kahe aasta jooksul pärast lepingu sõlmimist.

Welco plaanide kohaselt peaks kogu kompleks valmima 2019. aasta esimeses pooles. Klubil on eelkokkulepped mitmete rahastajatega, sealhulgas ASiga Fortum Tartu ja jalgpalliliiduga. Tartu linnalt taotletakse toetust kokku 150 tuhat eurot – järgmise aasta eelarvest ühekordset toetust 75 tuhat eurot väljaku rajamiseks ning aastatel 2019-2023 tegevustoetust igal aastal 15 tuhat eurot.

Welco on 2008. aastal loodud jalgpalliklubi, mis koondab 190 jalgpalliga tegelevat last, noort ja täiskasvanut.

