Tartu linn on teinud kaitseministeeriumile ettepaneku kolida kaitseväe linnak Raadilt Ravila tänava piirkonda Tallinna maantee ja raudtee vahele, kus kaitseväel oleks arenguks rohkem ruumi ja paremad logistilised tingimused, kirjutab Tartu Postimees.

Tartu linn saaks aga südalinna naabruses arenguks juurde kaksteist hektarit maad, kuhu sobiks muu hulgas uus elurajoon rajada. Tartu linnapea Urmas Klaas ütles, et sellise ettepaneku tegi linn pärast seda, kui kaitseministeerium oli käinud tutvustamas plaani rajada Raadile katastroofimeditsiini keskus ja tuua juurde lahingukool. Plaanide teostamiseks kerkis vajadus kolida mujale koduta loomade varjupaik, et nii saaks kaitseväe kompleks olla terviklikult koos.

«Meie mõtlesime seepeale, et kaitseväe territoorium koos turvaalaga pole linna arengu ja planeerimise mõttes mitte kõige paremas kohas. Raadi on kindlasti see koht, kuhu Tartu linn saaks areneda, ja meie ettepanek oli kaaluda alternatiive,» ütles Klaas. «Üks sobiv ala on Ravila tööstuspargist edasi Tallinna maantee poole ja see on paremini ligipääsetav.»

Kaitseministeeriumi kaitseinvesteeringute osakonna juhataja Kusti Salm ütles, et mingeid ametlikke käike selles küsimuses veel tehtud pole, kuid ta kinnitas, et sellise ettepaneku on Tartu linnavalitsus teinud ning see tundub ministeeriumile huvitav. «See koht on logistiliselt kaitseväele parem ja on ka ruumi,» lausus Salm. «Saame rääkida faktidest, meil on Raadile plaanitud katastroofimeditsiini keskus rajada ja sinna juurde tuleks ka lahingukool, selle on kaitseminister heaks kiitnud nelja-aastases arengukavas. Tartu linn on teinud ettepaneku, et need võiks ehitada Ravilasse. Kuni pole kokkulepet, kas ja kuidas saab Ravilasse teha, me Raadil ehitamist ei alusta. Kui seda kokkulepet ei sünni, tuleb kõik Raadile. Olemegi selles seisus, kus midagi konkreetsemat ei saa öelda.»

Arutamist vajavaid küsimusi on mitu. Näiteks see, kuidas ja millises ulatuses osaleb Tartu linn kaitseväe linnaku kolimise rahastamises. Raadil on korrastatud ala ja toimiv taristu. Vastuseta on ka see, millisel viisil võiks riik Raadil oleva riigikaitsemaa linnale üle anda ja kuidas teha seda nii, et ei jääks piiranguid, näiteks, et sinna saab rajada üksnes sotsiaalmaju. «Riigi maa klassikalise omavalitsusele võõrandamisega kaasneksid piirangud. Praegu tundub kõige mõistlikum lahendus vahetus ja hinnavahede hüvitamine,» ütles Tartu linnasekretär Jüri Mölder.

Selleks peaks linn Ravilas omandama maa, et see pärast vahetada. Linn sooviks õigust Raadi maaga vabalt ümber käia, et osa maid ka võõrandada, sest linn kõike ise arendama ei hakka. Samavõrd soovib kaitseministeerium kolimist riigikaitse arengu seisukohast atraktiivseks teha. «Iga kulu, mida praegu ei ole planeerinud, tuleb võtta millegi muu arvelt. See pole anonüümne riigieelarve, vaid vähem laskemoona, kehvem varustus, väiksemad majad ja harjutusväljad. Peame leidma lahenduse, et see liigutamine oleks pariteetne,» lausus Salm. Asi on alles alguses «Asi on praegu väga alguses, need on eelläbirääkimised,» ütles Klaas. «Vabariigi valitsus peab selle heaks kiitma ja andma Tartu linnale garantiid ning Tartu linn peab volikogu tasemel otsustama.»

Tartu linnale võib selle kolimise hind olla kuni kaheksa miljonit eurot. Tartu linna eelarves ega eelarvstrateegias ei ole kaitseväe linnaku kolimisest linnale tekkida võivaid kohustusi veel arvestatud. Kaitseministeerium on esitanud linnale ettepaneku algatada detailplaneering, algatamine on linnal plaanis sügisel.

Allikas: BNS

Loe lisaks: Tartu ärgitab kaitseväe linnakut kolima