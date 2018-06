Tallinna Jäätmekeskuse töötajad koos abilinnapea Züleyxa Izmailovaga viivad Mustamäe kortermajades läbi katseprojekti, mille käigus jagatakse elanikele biolagunevate jäätmete sorteerimiseks mõeldud kogumiskasti.

Tallinna Jäätmekeskus viib läbi katseprojekti, mille eesmärgiks on testida, kas ja kui palju soodustab biojäätmete kogumiseks mõeldud kogumiskasti elanikele jagamine biolagunevate jäätmete sorteerimist kortermajades.

Abilinnapea Züleyxa Izmailova sõnul on kogumiskastide jagamise eesmärk innustada inimesi jäätmeid sorteerima juba kodudes.

„Kuigi kortermaja juures on olemas liigiti kogumist võimaldavad konteinerid, siis korteris pannakse endiselt jäätmed tihtipeale ühte ämbrisse ning need jõuavad segaolmejäätmete konteinerisse. Lävekampaania käigus tegeleme inimeste informeerimisega ja katsetame, milline on prügiurnide olemasolu kasutegur,“ ütles Izmailova.

Mustamäe Linnaosa Valitsuse abiga on välja valitud kuus kortermaja (kokku 420 korterit), kus korteriühistu esindajad on teatanud, et soovivad kogumiskaste kogu majale. Enne kogumiskasti jagamist on kõigi kuue maja biolagunevate jäätmete konteinerid kaalutud ning seda tehakse uuesti peale kogumiskastide jagamist.

Tallinna jäätmekava 2017-2021 seab eesmärgiks, et lisaks liigiti kogumist võimaldavale jäätmekogumissüsteemile tuleb rohkem tähelepanu pöörata jäätmete sorteerimisele kodudes.

Kui Mustamäel läbi viidav katseprojekt annab häid tulemusi, siis on võimalik planeerida juba suuremat kampaaniat.

Biojäätmete kogumiskast peab olema nö hingav ja niiskus peab saama eralduda. Sellisel juhul ei teki haisu, jäätmed vajuvad rohkem kokku ning kuivamise käigus kaob kuni 20% massist juba enne konteinerisse jõudmist ära.

Loe lisaks: Tallinn jagab Mustamäe elanikele biojäätmete kogumiskaste