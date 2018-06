Hard Rock Laagri laupäevane peaesineja Parkway Drive tühistas oma esinemise.

Laupäeval, 30. juunil Hard Rock Laagri pealaval esinema pidanud Parkway Drive (aus) vabandab kõigi oma fännide ees, sest paraku on nad sunnitud oma seekordse esinemise tühistama.

Parkway Drive kirjutab oma teadaandes, et nende laupäevane esinemine Hard Rock Laagris jääb lennugraafiku muutuste tõttu ära. Bänd kinnitab, et ülesastumist Eesti publiku ees oodati väga ja sõu tühistamine viimasel hetkel on nende jaoks äärmiselt keeruline otsus.

HRL-i ja Parkway Drive'i meeskonnad vabandavad. Bänd lubab ärajääva esinemise kõigile fännidele, kes seda väga ootasid, võimalikult varsti heastada.