„Erinevalt Tallinna kuldse ringi valdadest, kus inimesed bussi ära ei mahu, peame meie need kaks külamemme ikka kaks korda nädalas linna vedama, ja tasuta sõit annab neile väikse säästu pensionist. See on esimene äärealade toetusskeem, mis praktikas rakendatud,“ kiidab Valgamaa ühistranspordikeskus juhataja Agu Kabrits 1. juulist jõustuvat tasuta sõitu maakonnaliinidel.