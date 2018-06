Ruhnus on lisaks püsiühenduse katkemisele ka teisi probleeme. Näiteks napib saarel elamispindu.

Vallavanem on aastaid saatnud murekirju, et saada vallale Riigi Kinnisvara AS-ile kuuluvad hooned, kuid praegune olukord on selline, et kooli koristaja elab suvel telgis. Talvel saab küll katuse alla, aga tingimused ei ole ka siis kiita.

