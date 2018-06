Ragn-Sellsi turundus- ja kommunikatsioonijuht Rainer Pesti rääkis kella poole kuue ajal Õhtulehele, et ta on teel Tartust Tallinnasse ja infot on tal täpselt nii palju, kui talle telefoni teel edastatud on.

Põlengust tekkinud tume tossupilv ulatub lennujaamani.

"Tõepoolest, hetkel on tuul ka lennujaama poole, nii et tossu on ka lennujaamas tunda ja näha. Lennuliiklust see hetkel ei sega," ütles Tallinna lennujaama kommunikatsioonijuht Margot Holts.

Lennuliiklusteenistust on suitsust teavitatud ja juhul, kui see muutub ohtlikuks lennuliiklusele, antakse sellest ka teada.

Päästeamet teatas kella kaheksa ajal, et teostatud on esmased õhumõõtmised: "Hetkel pole tuvastatud inimese tervist tõsisemalt ohustavaid ühendeid. Siiski soovitame hoida lähipiirkonnas uksed-aknad kinni, lülitada välja ventilatsioon ning võimalusel vältida piirkonnas liikumist."

Põhja päästekeskuse valvepressiesindaja ütles kella üheksa ajal Õhtulehele, et päästetööd käivad, kuid põleng hakkab vaibuma. Tallinna kohal kõrgunud suur must suitsusammas on muutunud heledaks.

"Kustutustööd aktiivselt käivad, üks koht veel on, kus toimub aktiivne põlemine," selgitas pressiesindaja, et tulekahju on lokaliseeritud.

Päästetöid raskendas asjaolu, et hoones sees olid õlitünnid, mis tekitasid plahvatusi. "Sellel hetkel ei saanud päästjad hoonesse sisse minna, vaid tegeleti väljastpoolt jahutamise ja kustutamisega."

Kustutustööd Suur-Sõjamäe põlengul kestavad. Aktiivse põlengu pindala on ca 100 m². — Päästeamet (@paasteamet) June 29, 2018

Põlemisel tekkiv suits kandub tuule tõttu edasi. Palume lähikonnas viibivatel inimestel hoida uksed-aknad suletuna ning vältida piirkonnas liikumist. — Päästeamet (@paasteamet) June 29, 2018