Mees läheb haiglasse.

"Ma tahan, et mind kastreeritaks!" esitab ta nõudmise.

"Olete selles ikka kindel?" küsib arst. "Olete sellest oma naisega rääkinud?"

"Ja-jah, me oleme seda naisega mitu korda arutanud," kõlab vastus.

Operatsioon tehakse ära. Kui mees koju läheb, kohtab ta teel sõpra.

"Hei! Pole sind juba mitu päeva näinud!" hõikab see juba eemalt.

"Jah, olin haiglas," vastab mees.

"Ka mina olen just sinnapoole teel," ütleb sõber. "Lähen vaktsineerima."

"Oh, sa kurat!" hüüatab mees. "Vaat, kuidas seda asja hoopis nimetatakse!"