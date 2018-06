Tšehhi valitsus teatas, et toetab seaduseelnõud, mis lubaks abielu sõlmida ka samast soost paaridel. Hääletuse edukal läbimisel parlamendis teeks see Tšehhist esimese endise kommunismimaa, kus lubatakse samasooliste paaride abielusid.

Reuters vahendab, et Tšehhi valitsus avaldas toetust eelnõule, mis lubaks abielu sõlmida samasoolistel paaridel. Eelnõu koostasid Tšehhi parlamendi 200-liikmelise alamkoja 46 saadikut, toetades seda väitega, et ehkki riigis on 2006. aastast lubatud registreerida samasooliste paaride partnerlussuhteid, on aeg gei- ja lesbipaaridel lubada ka täieõiguslikult abielluda.

Vastusena sellele eelnõule koostasid 37 saadikut omakorda ettepaneku muuta Tšehhi põhiseadust nii, et seal oleks abielu sätestatud ainult mehe ja naise vahelise liiduna.

Kuna samasooliste paaride abielu heakskiitmine ei tähenda põhiseaduse muutmist, läheks see parlamendi alamkojas läbi lihtsa enamushääletusega - ehk kui üle 100 saadiku seda toetavad. Eelnõu vastaste seaduse sõnastuse muudatus vajaks aga vähemalt 120 saadiku toetust.

Eelnõu ei läheks otseselt rahva enamuse arvamuse vastu. Maikuus tehtud uuringu kohaselt toetab samasooliste abielusid täpselt pool Tšehhi elanikkonnast. Lisaks kiidab veel pea veerand elanikkonnast heaks praegu kehtiva kooselu registreerimise võimalust (kokku on selle toetus 74 protsenti). Tšehhi on erinevalt naaberriikidest Poolast ja Slovakkiast üsna usuleige, üks Euroopa vähem usklikemaid riike ning kiriku arvamus samasooliste abielust laialdast kõlapinda seal pole leidnud.