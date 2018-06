Juulist avanevad väravad tundmatusse, kui enamikus maakondades peab nullpiletiga ühistranspordi käivitamine andma vastuse mitte ainult sellele, kui palju sõitjaid uut sõiduvõimalust tegelikult kasutama hakkab. Muutuda võib kogu senine liinivõrk, vähemalt esimese liini sulgemisest on juba teada antud, sest pole ju mõtet paralleelselt käigus hoida piletiga ja nullpiletiga liine.

Veel hullem oleks variant, kui sõitjate hulk ei muutukski. Sel juhul poleks küsimuseks mitte see, kas sõidu eest tuleb osta pilet või mitte, vaid et maakonnaliinide võrk ei vasta maaelanike tegelikele vajadustele. Pole ju kasu liinist, mis sõidab külast läbi vaid korra päevas või mõne korra nädalas, kuid tagasi ei toogi. Sellega ei saa arsti juurdegi, igapäevasest töölkäimisest rääkimata. Samas oli tööhõive tõstmine ühisrahastatud transpordile ülemineku üheks põhiloosungiks. Huvitav on jälgida sedagi, kas kõige suurema koormuse saavad need nullpiletiga liinid, millega saab Läti piiril käia odavat joogipoolist varumas.

Kuid ainuüksi sõitjate hulk ei pruugi olla kogu tõe kriteerium, sest arvesse võtta pole võimalik neid, kes osades maakondades samuti tahaksid nullpiletiga sõita, kuid kohalik võim neljas maakonnas sellist võimalust ei paku. Minister Kadri Simson peseb end vastutusest puhtaks, delegeerides vastutuse maakondlikele ühistranspordikeskustele. Nood keskused ei pruugi aga esiplaanile seada elanike huve, vaid juhinduda poliitilistest motiividest. Sõitjate seisukohalt on nullpileti näol tegu Simsoni valimisaruandega ning hiljemalt valimiskasti juures saab otsustada, keda kiita või laita, kas Simsoni erakonda või maakonnavürste.

Esmases hääletusvoorus aga valib maakonnaelanik, kas sõita edasi isikliku autoga või hakata nullpileti toel eelistama ühistransporti. Mida teha aga siis, kui nullpiletiga liinile ei jagugi sõitjaid või ei jätku riigil edaspidi piisavalt raha lubaduste senises mahus täitmiseks? Tasuta asju ei julge ükski erakond rahvalt ära võtta, seda kinnitab Tallinna näide, kus ühisrahastatud transpordi jätkumist kinnitasid valimiste eel ka parempoolsed erakonnad.