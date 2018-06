Mati: „Kuidas sulle sellised lihtsad komöödiad meeldivad, kus kamp mehi mängivad kulli, karjuvad ja teevad naljakaid nägusid ja üks tüüp tõmbab ühel hetkel naisteriided selga? Sest „Kull“ on just selline film.“ *patsutab Pauli seljale* „Kull, sina oled.“

Peeter: „Kutid, aidake hädast välja. Põhimõtteliselt on keiss selline, et tahaks lõdvalt võtta, ajud hetkeks varna riputada ja kinos mingit filmi vaadata. Olge mehed, soovitage miskit!“ *toksab Matile vastu kukalt* „Kull, sina oled!“

Paul: „Kusjuures, ma kuulsin, et see põhineb tõsielul. Et tegelikult olid ka mehed, kes veel keskealistena teistele salaja ligi hiilisid ja siis üksteisele kuklasse litakaid jagasid. Päriselt ka!“ *hiilib Riho selja taha ja lööb teda neerudesse* „Kull, tont!“

Riho: „Aia, jobu, ära nii kõvasti siis!“

Peeter: „Näita moblast treilerit. Kuule, see on ju see tüüp sealt filmist! Noh, kus need raudmehed ja muud junnid olid. Lasi vibu ja värki. Mis ta oli, Kotkapilk või mingi?“

Riho: „Kotkasilm.“

Peeter: „On sel vahet?“

Riho: „No veits nagu ikka on küll jah!“

Peeter: „Hea küll, ära erutu. Mati, sa näinud juba? Oli hea film?“

Mati: „See oli selline okei. Et lähed kinno, oled see tüüp, kes ostab suure pokorni ja koola ja siis matsutad pool filmi. Ütleme nii, et ega väga palju selle kohta öelda pole, vahel naerad ja muigad, pärast lähed koju ja unustad. Oleks sa ajakirjanik, siis sa ei oskaks selle kohta midagi kirjutada. Võibolla keevitaksid kokku mingi väljamõeldud dialoogi täiskasvanud meeste vahel, kes samuti kulli mängivad ja filmi üle arutavad. Võibolla mitte, mina neid kuradi kirjatsurasid ei tea.“

Riho: „Eksole. Ja siis lõppu paneks mingi labase nalja ka raudselt.“ *lööb Voldemar-Vellole jalaga munadesse* „KULL, RAISK!!“