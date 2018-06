Tulistaja Jarrod Ramos, kes neljapäeval Annapolises ajalehetoimetuses viis inimest tappis, on ajalehe vastu juba aastaid viha pidanud. Kui teda 2012. aastal jälitamises kahtlustati, kirjutas The Capital Gazette Ramosest loo. Jälitajale omane käitumine võttis uue pöörde ja Ramos leidis uue sihtmärgi: ajaleht ja selle töötajad. Politsei aga leidis, et mehe ähvardused ei ole piisavalt tõsised ning ajaleht ei julgenud maniakaalset sõimajat kohtusse kaevata, kartuses, et siis viib Ramos oma ähvardused täide.

Ramos sisenes neljapäeval büroohoonesse, kus ajalehe toimetus asub ja tulistas puruks toimetuse ukse. Seejärel tappis ta viis inimest ja haavas tõsiselt veel mitut. Politsei oli kohal vaid mõne minutiga. Ramos peitis end ühe laua alla, kust politsei ta välja tiris. Politseiga keeldub ta rääkimast, enese tuvastamise raskendamiseks ei olnud tal taskus ühtki isikuttõendavat dokumenti, samuti oli ta oma sõrmeotsi vigastanud nii, et temalt sõrmejälgi võtta ei saaks.

Kuid tegelikult polnud tema tuvastamiseks palju vajagi. 38aastane Ramos on tema rünnaku ohvriks langenud Capital Gazette'ile juba vana tuttav, kes on aastaid ajalehe vastu viha pidanud. Gazette'i endine peatoimetaja Tom Marquart ütles ABC Newsile, et esimest korda ristusid ajalehe teed mehega 2012. aastal, kui üks artikkel mainis Ramost seoses ühe ahistava jälitamise juhtumiga. „Meie kohtureporter kirjutas kaasusest, kus [Ramos] oli ühes jälitamisjuhtumis kahtlusalune. Ja ta oli, ta oli sellega üsna rahulolematu, õieti lõi ta veebilehe, mis võimaldas tal sõimata ja ennast välja elada minu, reporteri ja lehe enda peal,“ selgitas Marquart. „Siis kaebas ta meid laimu eest kohtusse.“