Praegu on suur osa plaadimaterjalist valmis. "Osa lugusid on isegi kaks või kolm aastat vanad." Bändi looming sünnib peamiselt prooviruumis. "Oleme ka lihtsalt kokku saanud – istunud kellegi juures kodus, mõelnud välja riffe, mis prooviruumis saavad lugudeks,” kirjeldab Kose. Sõnad on puhtalt tema pärusmaa.

Ansambli Rukkis teised liikmed on nii-öelda ühe koolkonna mehed. "Marko, Erki ja bassimees Mihkel tegid kunagi Eesti esimese laine trash-bände Leper Messiah ja Palat. Kõik on samast seltskonnast välja kasvanud. Kõik teevad bändi põhitöö kõrvalt, kuid muusikaga on kõik varem tegelnud. Soov muusikat teha on jäänud sisse." Kaarel arvab, et muusika kohapealt on 90ndatel teismeeast väljatulnute põlvkond kõige kadunum. "Kõigil oli eesmärk minna äri tegema. Lauljaid ja muusikuid, kes on sellest ajast jäänud, on üsna vähe."

Paar lugu on veel ootel ja siis on Rukkise debüütalbumi materjal koos. Plaati salvestati eri stuudiotes, et tekiks mitmenäoline kõlapind. "Kokku oli kaks sessiooni. Oleme salvestanud Kristo Kotkase ja Magnus Andre juures. See, mis kujul plaat välja antakse, on veel lahtine. Kõige tähtsam on, et meie muusika inimesteni jõuaks. Endal on tekkinud arusaam, et teeme midagi, mida paljud bändid ei tee."

Rukkis loodab plaadi välja anda sügisel ja esimesele kontserdituurile minna. Kas on ka erilisi festivale või kontserdipaiku, kus Rukkist võiks ühel päeval kohata? "Tahaks öelda, et esineme kõikidel festivalidel ja võtame Smilersilt koha ära, aga tegelikkus on see, et kuna teeme teatud mõttes nišimuusikat, siis selle võrra on auditoorium piiratum. Siiski võib Rukkist näha ja kuulda juba tänavusel Õllesummeril. Loodan, et on neid, kellele meeldib äkiline rokk ja leiame nad üles." Kose näeb samas, kuidas noorte seas on järjest populaarsemaks muutunud elektrooniline muusika ja rokkbändid jäävad selle varju. See muusikut aga ei heiduta. "Oluline, et endal on lahe."

Kuula bändi Rukkis topelt-debüütsinglit "Keegi ei pea teadma" / "Homset pole" siin: