Poola valitsuse juhtpartei Õigus ja Õiglus (PiS) juht ja endine peaminister Jaroslaw Kaczynski rõhutas reedel Poola raadiole antud intervjuus taas, et Saksamaa peab hüvitama Poolale Teises maailmasõjas tekitatud kahju.

Kaczynski ütles, et see on Poola ja Saksamaa omavaheline asi. Ta meenutas, et Saksamaa okupeeris Poola, tappis miljoneid inimesi ja hävitas ainelisi väärtusi.

Kaczynski kahjutasu suurust ei nimetanud, kuid varem on Poola juhid rääkinud kuni 840 miljardist ja isegi triljonist eurost.

Saksamaa on Poola võimaliku nõude juba eos tagasi lükanud. Berliin meenutab, et Poola kommunistlik juhtkond loobus 1953. aastal vabatahtlikult reparatsiooninõudest. Poola praeguse valitsuse sõnul langetati niisugune otsus tollase Nõukogude Liidu survel.