Esialgsete plaanide järgi võtab peaminister 19.–21. juuli ette külaskäigud Paldiski, Saaremaale ja Ruhnule. „Ringsõitude eesmärk on väga lihtne – saada võimalikult vahetut tunnetust elust, tegemistest ja probleemidest erinevates Eesti piirkondades,“ kirjeldas reisi mõtet valitsuskommunikatsiooni direktor Urmas Seaver. Kui reis toimub, viiakse peaminister Ruhnule politsei kaatriga, mis täidab ainult tema transpordivajadust.

„Peaministri visiidiks Ruhnu saarele teeb piirivalvekaater eraldi sõidu. Seda ei ühildata teiste PPA tööülesannetega,“ ütles PPA kommunijuht Kirsti Ruul. „Ei oleks kaugeltki mõistlik ajakasutus jätta peaminister oma nõunikega piirivalvekaatrisse ootama, kuniks piirivalvurid lähevad näiteks kontrollima mõne väikelaevajuhi dokumente või kainust. Seda tööd tehakse siis, kui transpordiülesanne on täidetud.“

Politsei kaater. Pilt on illustratiivne. (TEET MALSROOS)

Seaveri sõnul on peaministri ringreisi täpne kava alles koostamisel. „Peaminister teeb ringsõite erinevatesse Eesti piirkondadesse regulaarselt ning reeglina sisaldavad need näiteks kohtumisi kohalike ettevõtjate, omavalitsusjuhtide ning ka sealsete kultuuri-, sotsiaal- või haridusasutuste külastamist.“

Enne jaanipäeva tegi visiidi Ruhnule riigihalduse minister Janek Mäggi, kasutades saarele tulekuks PPA helikopterit. „Meie sattusime sinna helikopteriga ainult sellel põhjusel, et samal ajal oli PPA patrullreid ja nad võtsid meid lihtsalt kaasa. See oli põhjus, miks me sinna helikopteriga läksime.