Gruusia kohus tegi endise presidendi Mihheil Saakašvili (50) suhtes tagaselja süüdimõistva otsuse ning mõistis ta kuueks aastaks vangi.

Saakašvilit süüdistati taaskord võimu kuritarvitamises ning opositsioonipoliitiku Valeri Gelašvili mõrvaplaanis, vahendab Reuters. Gelašvilit rünnati julmalt 2005. aastal.

Tegemist oli juba teise süüdimõistva otsusega Saakašvilie sel aastal. 5. jaanuaril mõistis Gruusia kohus endise riigipea tagaselja kolmeks aastaks vangi, süüdistades teda positsiooni kuritarvitamises. Nimelt andis Saakašvili presidendina armu neljale politseinikule, kes olid mõistetud süüdi pankuri tapmises. Toona kohtuotsust kommenteerides ütles Saakašvili Facebookis, et see on ebaseaduslik ning vastuolus kõigi rahvusvaheliste riiklike normide ja terve mõistusega.

Saakašvili oli Gruusia presidendiks aastail 2004-2013. Hiljem suundus ta Ukrainasse, kus temast sai Odessa piirkonna kuberner.