Sel kolmapäeval, 27. juunil jäid Kadrioru pargi äravoolukanalisse kinni kosklatibud – tänu Eestimaa loomakaitse liidu aktiivsele tegevusele suudeti päästa kümne tibu elud, kuid kaheksa hukkus.

Kosklatibud sattusid äravoolukanalisse veevoolu tõttu, mis linnud kanali ees olnud võre avaustest läbi kandis. Appi kutsutud päästeameti hinnangul ei olnud olukord tibudele ohtlik, mistõttu jäeti linnud äravoolukanalisse. Ent loomakaitsjate pealekäimise järel naasid päästjad mitme tunni pärast taas parki ning avasid kanali ees oleva metallvõre. Äravoolutorust suudeti elusana päästa 12 kosklapoega, kellest kaks hukkus hiljem. Kuus tibu olid hetkeks, mil päästjad nendeni jõudsid, elu juba kaotanud.

Tallinna abilinnapea Züleyxa Izmailova sõnul tegeletakse juhtumi asjaolude uurimisega, et tulevikus taolisi sündmusi vältida. „Esmapilgul tundub, et tibude hukkumises oli oma roll mängida nii vastutuse hajumisel kui inimlikul hoolimatusel. Kindlasti olnuks õige, kui kohale kutsutud päästeamet oleks võre kohe esimesel korral eemaldanud ja tibud välja toonud. Võimekus selleks oli neil ju olemas ja varasemalt sarnaste olukordade puhul on nad nii ka toiminud,“ kommenteeris Izmailova.

Linnaametites arutati loomakaitsjate ettepanekul ka võre tihendamist, et välistada väikeste lindude sattumine teisele poole võrestikku. Ent võrede tihendamine ei ole Kadrioru pargi juhataja Ain Järve hinnangul siiski võimalik, kuna sellisel juhul ei suudaks äravoolukanal laussaju ajal vett vastu võtta.

Ühtlasi paluvad Tallinna keskkonnaameti ja Kadrioru pargi esindajad inimestel meeles pidada, et veelinde ei tohi toita! Nende toitmisega rikuvad inimesed aga lindude loomulikku elurütmi, tervist ja instinktil põhinevat ellujäämisvõimekust. Toitmisega aidatakse pahaaimamatult kaasa sellele, et veelinnud tulevad oma loomulikust keskkonnast tehislikesse ning ei suuda sealsete tingimustega kohaneda.