Austrias Grazis elaval Sofia Pinaeval (28) avastati 2015. aasta lõpul juhuslikult ajukasvaja. Nimelt kaotas noor naine jalgrattasõidu ajal ootamatult teadvuse ja kukkus. Järgnenud uuringutel avastatigi, et tal on ajukasvaja. Operatsioon selle eemaldamiseks toimus Grazi ülikooli kliinikus aasta tagasi ning nüüd avaldas kliinik lõikuse üksikasjad.

Nimelt oli patsient kuus tundi kestnud operatsiooni ajal kaks tundi teadvusel ja mängis samal ajal põikflööti. Meedikud kuulsid nii Mozarti ja Bachi meloodiaid.

Grazi ülikooli kliinikumis on viimastel aastatel ligi 100 patsiendi aju opereeritud teadvuse juures. Taoline meetod võimaldab arstidel koheselt teada saada, kui midagi peaks hakkama viltu minema. Kliiniku teatel näidatakse tavaliselt patsientidele operatsiooni ajal pilte või küsitakse neilt teada-tuntud asju. Bachi ja Mozarti teoste flöödil mängimine oli aga ainukordne.

Loomulikult küsivad arstid aju teadvusel opereerimiseks patsiendilt luba ning Sofia Pinaeva andis selle kõhklemata. "Leidsin, et see meetod on põnev. Samuti usaldasin ma arste täielikult. Minu lähedased olid muidugi palju närvilisemad," meenutas Sofia Pinaeva, kes pärast edukat operatsiooni jätkab tööd flöödiõpetajana.

Statistika järgi esineb praegu noortel inimestel ajukasvajat hoopis sagedamini, kui aastatid tagasi. Võimalik, et süüdi on mobiiltelefonid, kuid senised uuringud seda veel ei kinnita.