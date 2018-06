"Kõlab ehk klišeena, aga tegelikult on ammune väike unistus pakitsenud, olla üks liige Rahvusringhäälingu meeskonnast," lausub Veronika Uibo, kes alustab sügisest tööd "Aktuaalse kaamera" ilmateadustajana. "Kuna olen eelnevalt meediatööd maitsta saanud, siis see läks üsna loomupäraselt." Uibo kuulis uudistest, et senised ilmateadustajad Henri Laumets ja Martin Mileiko lahkuvad ning järgmisel hetkel jäi talle näppu ka tööpakkumine. "Kuna ma olen püsimatu ja seiklev hing, siis väljakutse võiks mu kolmas nimi olla," naerab naine ning selgitab, miks kandideerimine ilmateadustaja kohale tundus tema jaoks igati loomulik käik. Veronika jätkab ka oma teise kutsumuse, õpetaja ametiga. "Minu jaoks on väga suurepärane võimalus tegeleda kahe kirega korraga. Kuna ERR-i graafik võimaldab, siis tuleb kõik lihtsalt ühendada ja loodetavasti läheb kõik hästi."

"Ülesandeid oli päris mitmeid ja väga põnevaid," räägib Uibo ilmateadustaja ametikoha katsetest ning lisab, et oli valmis selleks, et peab läbi proovima kõik selle, mis eetrisse läheb. "Kõige keerulisemad ülesanded olid minu jaoks need, mis anti kohapeal ehk mis nõudsid spontaansust ja kohapealset reageerimist."

Selles osas tundis Veronika end kohati ebakindlalt. "Aga ju siis kokkuvõttes tuligi loomulikum välja." Uus ilmateadustaja on enda mentoriks saanud legendaarse uudistetoimetaja Marite Kallasmaa, kelle käekõrval end "eetrivormi" töötatakse. "Õnneks Marite võtab mind hoolsa tiiva alla ja hakkab mind koolitama. Selles mõttes olen ma igati valmis, et minust tehakse eetrikõlbulik produkt." "Ma ei oleks õpetaja ka, kui mul ei oleks teatav tähelepanuvajadus," tunnistab naine. "Seega, see on see nüanss, mille pärast olen praegusel hetkel ka otse-eetriks valmis." Veronika peab end väga avatud inimeseks, eriti mis puudutab meedia valdkonda. Samas on naine mitmekesine ja huvitub ka teistest teemadest. "Unistusi on erinevaid ja igasugustest valdkondadest, kuna ma tegelen väga mitmete erinevate huvialadega." Siinkohal toob Uibo välja märksõnad muusika ja sport. "Spordi mõttes olen ma kõige tüüpilisem harrastaja, kes tegeleb kõigega: mängin võrkpalli, käin jooksuüritustel, sõidan jalgratast ja rulluisutan." Muusika mõttes nimetab Uibo samuti end "tüüpiliseks harrastajaks". "Mängin kitarri, salvestan lugusid - ei midagi erilist. Selline tubli "harju keskmine," jääb värske ilmateadustaja enda hobide suhtes tagasihoidlikuks.