Euroopa Meditsiiniagentuuri andmetel kasutatakse Euroopa loomakasvatuses kõige vähem antibiootikume Norras, Islandil ja Rootsis ning kõige rohkem Küprosel, Hispaanias ja Itaalias. Eesti jääb 29 riiki hõlmavas edetabelis 17. kohale.

Ravimiameti andmetel on Eestis antibiootikumide müük loomakasvatuses aastatel 2007-2015 kahekordistunud ning Euroopas on Eesti müüdud antibiootikumikoguste arvestuses 17. kohal (vt tabel). Erinevused riikide vahel on mitmekümnekordsed. Kui Norras on müügikogus kõigest 2,9 mg/PCU*, siis Eestis on see 22 korda suurem ehk 65,2 mg/PCU, Lätis ligi poole väiksem ehk 37,6 mg/PCU ning kõige enam antibiootikume loomakasvatuses kasutavas Küprosel lausa 434,2 mg/PCU, mis on ligi 150-kordne vahe Norraga.

*Müügikogused milligrammides korrigeerituna loomade arvule (mg/PCU)

Eesti Euroopa liidu eesistumise ajal oli üheks aruteluteemaks ka võitlus mikroobide antibiootikumiresistentsuse ehk AMRiga. Suurel määral on probleem seotud just loomakasvatusega ning kuigi lahendusi hakkavad otsima ka Eesti teadlased on Eestil endal eesrindlike riikide sekka veel pikk tee minna.